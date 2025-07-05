Abdurrahman Tutdere kimdir, hangi partiden? Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin hayatı

Abdurrahman Tutdere, 1976 yılında Adıyaman’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adıyaman'da tamamladıktan sonra, yükseköğrenim için Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi'ne girdi. Hukuk eğitimini başarıyla tamamlayarak avukatlık mesleğine adım attı.



Abdurrahman Tutdere, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra 2001 yılından itibaren Adıyaman Barosu'na kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Aynı zamanda uzman arabulucu olan Tutdere, avukatlık kariyeri boyunca, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve platformlarında aktif görev aldı.



Adıyaman Barosu'nda Baro Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Barolar Birliği'nde Çocuk Hakları Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.



1998 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Gençlik Kolları'nda başladı. CHP İl Örgütünün ana kademelerinde çeşitli görevlerde bulundu. 27. ve 28. Dönemde Adıyaman Milletvekili olarak seçildi. Bu süreçte Anayasa Komisyonu üyeliği, TBMM Başkanlık Divanı Üyeliği ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu.



Milletvekilliği görev süresi boyunca TBMM Başkanlığına sunduğu çok sayıda kanun teklifi, yazılı soru ve araştırma önergeleri ve meclis kürsüsünden yaptığı yüzlerce konuşma ile Adıyaman’ın irili ufaklı birçok sorunun çözümüne katkı sunmak için çalıştı.



ABDURRAHMAN TUTDERE HANGİ PARTİDEN?



28. Dönem Adıyaman Milletvekili olarak görev yapmaktayken 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Adıyaman Belediye Başkanı adayı olan Av. Abdurrahman Tutdere başkanlık görevine seçildi.