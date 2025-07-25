Abdurrahman Tutdere'nin elektronik kelepçesi çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında uygulanan "konutu terk etmeme" yönündeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yöneticiliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütü soruşturması sürüyor.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ​​​​​​​ve 8 Temmuz'da çıkarıldığı hakimlikçe hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı alınan Tutdere hakkında uygulanan bu tedbir kaldırıldı.

ELEKTRONİK KELEPÇE SÖKÜLDÜ



Mahkemenin kararı sonrası Tutdere’nin elektronik kelepçesi Kayalık Mahallesi’ndeki evinde adli kontrol ekipleri tarafından söküldü. Tutdere, ilk adımlarında evinin kapısından alkışlarla sokağa çıkarak kendini bekleyenleri selamladı.