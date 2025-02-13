ABD ve İngiltere'den güvenli yapay zekaya ret

Fransa, Çin ve Hindistan dahil olmak üzere 60 ülkenin imzaladığı bildiride, yapay zekanın geliştirilmesine “açık, kapsayıcı ve etik” bir yaklaşım taahhüt ediliyor.

Anlaşma neleri kapsıyor



Yapay Zeka Eylem Beyanı, AI erişilebilirliğini teşvik ederek, teknolojinin gelişiminin şeffaf, güvenli ve güvenilir olmasını sağlayarak dijital uçurumları azaltma hedefini ortaya koyuyor. Yapay zekayı “insanlar ve gezegen için sürdürülebilir kılmak” daha büyük öncelik olarak belirtiliyor.



Anlaşma aynı zamanda AI enerji kullanımının zirvede tartışıldığının altını çiziyor. Uzmanlar, yapay zeka geliştirme ve veri depolama merkezlerinin önümüzdeki yıllarda küçük bir ülke kadar enerji harcayacağı konusunda uyarılarda bulunuyor, çevreye ve doğal kaynaklara verebileceği zarar konusunda endişelerini dile getiriyor.



İngiltere neden karşı çıkıyor



İngiltere hükümeti, ulusal güvenlik ve küresel yönetim konusundaki endişeleri sebebiyle adını bildiriye eklemediğine dair bir açıklama yayınladı.



Paris’te bulunan İngiltere hükümet sözcüsü, “Bildirinin küresel yönetim konusunda yeterli pratik netlik sağlamadığını, yapay zekanın ulusal güvenliğe getirdiği tehditlerle ilgili daha zor soruları yeterince ele almadığını hissettik” şeklinde konuştu.



ABD’nin önceliği büyüme yanlısı politikalar



ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Paris’teki delegelere yaptığı konuşmada yapay zekanın çok fazla düzenlemeye tabi tutulmasının, tam da yükselişe geçtiği sırada “dönüştürücü bir endüstriyi öldürebileceğini” söyledi.



Dünya liderlerine seslenen Vance, yapay zeka teknolojisi için “Trump yönetiminin boşa harcayamayacağı bir fırsat” sözlerini kullandı. Başkan Yardımcısı, büyüme yanlısı AI politikalarının, güvenlikten daha öncelikli olması gerektiğini savundu.



Macron karşı çıktı



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin aksine, belirli düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Zirvenin ev sahibi olan Macron, “Yapay zekanın ilerlemesi için bu kurallara ihtiyacımız var” şeklinde konuştu ve katılan tüm ülkeleri bildiriyi imzalamaya davet etti.



Avrupa Birliği’nin tavrı



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Paris’in eylem odaklı bir zirve olduğunu ve tüm dünyanın ihtiyacı olan şeyin bu olduğunu söylerken, zirve boyunca savundukları yapay zeka yaklaşımının inovasyonu, iş birliğini ve açık kaynak teknolojisinin gücünü kucaklamayı vurguladığını da hatırlattı.