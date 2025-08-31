ABD'ye araştırma için gitmişti! Adanalı bilim insanı sırra kadem bastı

İddiaya göre Dr. Dölek, veri uzmanı olarak görev yaptığı laboratuvarlarda bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıklarını tespit ederek bu eksiklikleri ABD Enerji Bakanlığı'na bildirdi. Bunun üzerine yoğun baskılara ve mobbinge maruz kalan dölek görevinden uzaklaştırıldı. Dört gün önce gözaltına alındığı bilgisine ulaşılan Dölek'ten 4 gündür haber alınamıyor. Ailenin iddiasına göre, Dr. Dölek'in önce vizesi iptal edilerek hukuki hakları elinden alındı, ardından Virginia Tech'ten çıkış belgesi verilmedi. Bilim insanı sesini duyurmak için Kanada'ya tek kişilik yürüyüş başlattı ancak 4 gün önce Mohawk bölgesinde gözaltına alındı.

Oğlunun hayatından endişe ettiklerini belirten anne Zuhal Dölek, "1,5 yıl boyunca parasız, savunmasız ve barınaksız mücadele etti. Yaşadığı haksızlıkları dile getirmek için Kanada'ya yürümek isterken Mohawk bölgesinde tutuklandı. Telefonuna ve bilgisayarına el konuldu. Oğlum çok değerli bir bilim insanı." diyerek gözyaşı döktü ve yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

"NE OLUR SESİMİZİ DUYUN"



Baba Hasan Dölek de oğlu için Adana'daki evlerini de sattıklarını söyleyerek, "Bilim insanı oğlumuzun yaptığı önemli çalışmalar ortada. Onu kurtarmak için Adana'daki evimizi sattık, 50 bin dolar gönderdik. Ama şu anda hiçbir haber alamıyoruz. Orada bir avukat tutma imkânımız da kalmadı. Yeni mülteci kanununa göre El Salvador'daki bir hapishaneye gönderilmesinden endişe ediyoruz. Ne olur sesimizi duyun." diye konuştu.