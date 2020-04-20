Abi kardeş doktorlar corona virüsten hayatını kaybetti

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de corona virüs ile mücadele etkin bir şekilde devam ederken, salgının en yaygın olduğu kentlerden biri olan İzmir’de virüs sebebiyle can kayıpları sürüyor.

Geçtiğimiz hafta yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvuran ve corona virüs testi pozitif çıkan, İzmirli iş yeri hekimi Dr. Nuri İdiz, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. 6 Nisan’da yoğun bakıma alınan ve durumu ağırlaşan Dr. Nuri İdiz, hayata veda etti.



Dr. Nuri İdiz'in kendisi gibi corona virüs testi pozitif çıkan abisi Dr. Muharrem İdiz de 1 Nisan günü virüs nedeniyle hayatını kaybetti.