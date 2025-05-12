Ablalar Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanır?

Ablalar Günü kardeşler arasında özellikle abla figürüne odaklanan özel bir gündür. Dünya genelinde son yıllarda popülerleşen bu kutlama, ablanın kardeşleri için taşıdığı rehberlik, koruyuculuk, fedakârlık ve sevgi dolu rolü onurlandırmak amacıyla düzenlenir. Tıpkı Anneler Günü ya da Babalar Günü gibi, bu gün de ablalara teşekkür etmenin, onları özel hissettirmenin bir vesilesi olarak görülür.



Kökeni tam olarak evrensel bir tarihi olaya dayanmasa da sosyal medyada yaygınlaşmasıyla global bir gün hâline gelmiştir, özellikle Türkiye’de son birkaç yılda daha fazla bilinmeye başladı.



ABLALAR GÜNÜ TARİHİ



Dünya Ablalar Günü her yıl 24 Haziran tarihinde kutlanmaktadır. Bu özel gün, ablaların kardeşleriyle paylaştığı güçlü bağı onurlandırmak ve aralarındaki özel ilişkiyi kutlamaya teşvik etmek amacıyla kutlanır.