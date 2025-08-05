Ablasının elinden fırlayan Muhammed'in acı ölümü
Gaziantep'te ablasının elini bırakıp yola atlayan Muhammed Hacı Talip'e halk otobüsü çarptı. Üç yaşındaki Muhammed, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gaziantep'te üç yaşındaki çocuk, halk otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, 1 Ağustos’ta Narlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 H 0644 plakalı özel halk otobüsü, ablası Sabiha'nın elini bırakıp karşıya geçmeye çalışan Muhammed Hacı Talip'e çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Talip ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Muhammed Hacı Talip, dün gece saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Talip'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından toprağa verildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Gaziantep
- Trafik Kazası
- Ölüm