Ablasının silahla vurduğu 17 yaşındaki Eylül'den acı haber

Hatay'ın Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'ndeki konteynerde 7 Ocak'ta uğradığı silahlı saldırıda yaralanan 17 yaşındaki Eylül M., tedavi altına alındığı Defne Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Eylül'ün cenazesi, morga kaldırıldı.

Annesiyle yaşadığı konteynerde ablası E.M. (19) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandığı öne sürülen Eylül M., hastaneye kaldırılmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan S.Y., D.S. ve M.Ç. tutuklanmış, E.M. ise akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti.