İlişkili Haberler AB Türkiye İlerleme Raporu'nu açıkladı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye ilerleme raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaymakcı, "Türkiye rapordaki tutarlı eleştirileri not edecektir" dedi.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı'nın açıklamasında satır başları;

Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir. Bu rapor AB'nin varoluşsal krizlerini yansıtmaktadır.

AB ülkemizdeki mevcut durumu doğru tespit edemedi. Raporda Türkiye'nin AB'den uzaklaştığına dair geçersiz bazı ifadeler var. Türkiye sapasağlam yerinde duruyor AB'yi Türkiye'den uzaklaştırmak isteyen çevreler var. Türkiye, Avrupa'nın parçasıdır.

Türkiye 20 fasılda ilerleme kaydetti, 14 fasıl siyasi olarak engellenmiştir. Türkiye çalışmalarına devam ediyor. Avrupa Birliği, Gümrük Birliği güncellemesinde adım atmalı.

Raporda vize serbestisiyle ilgili çalışmalara atıflar var. Bu çalışmalar sonucunda bir kriterin daha toplamda da 66 kriterin yerine getirildiği de ortaya konmuş oluyor.

AB ülkemizin karşı karşıya kaldığı tehditlerin mevcudiyetini teslim etmekle birlikte bu tehditlerin boyutlarını anlamaktan uzak görünmektedir. Türkiye, özgürlük-güvenlik dengesi için çaba harcıyor.

FETÖ'den bir sivil toplum kuruluşu gibi Gülen Hareketi şeklinde bahsedilmesi kabul edilemez.

Siyasi reform sürecine ilişkin yeterince vurgu yapılmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın vize serbestisine ilişkin talimatları netti. Pasaportlarımız AB ile uyumlu hale gelmiştir.

Yargının işleyişi alanındaki eleştiriler kabul edilemez. Yeni sistemde cumhurbaşkanı hesap verir konuma getirildi. Hukuka inanan herkes YSK kararlarına saygı duymalı.

2016'dan beri AB toplamda 6 milyar euroyu göndermede yeterli hızı gösterememiştir. AB göçmen krizi konusunda daha fazlasını yapmalı. AB'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili değerlendirmelerde adadaki gerçek durumu göz önüne alması gereklidir.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri meşrudur. Türkiye, AB pazarıyla bütünlemiştir. Türkiye yapısal reformların adımlarını atmayı sürdürüyor. Türkiye'nin AB üyeliği en yararlı üyelik olacaktır.

AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİ

23-26 Mayıs tarihlerinde Avrupa Parlamentosu seçimleri yapıldı. Katılım oranlarının yüzde 50'yi aştığını görüyoruz.