Aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi

Sakarya'da aç kalan domuzlar, Kocaali ilçe merkezine indi. Bir süre caddede koşan domuzlar, bir fındık bahçesine girip gözden kayboldu.

'nın Kocaali ilçesinde aç kalan yaban domuzları, ilçe merkezine geldi.

Ormanlık alandan ilçe merkezine inen domuz sürüsü, ana cadde üzerinde yiyecek aradı.

Bir süre caddede ilerleyen sürü, fındık bahçesine girerek gözden kayboldu.

Domuzların yiyecek araması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

