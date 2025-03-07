imsakiye

Aç kalan vaşak köye indi

Erzincan'da aç kalan bir vaşak, köye inerek yiyecek ararken görüntülendi.

Aç kalan vaşak köye indi

'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başpınar köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi.

Aç kaldığı için köye indiği düşünülen vaşak, bir süre köy içerisinde gezindikten sonra gözden kayboldu.

Vaşağın yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...