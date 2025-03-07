Aç kalan vaşak köye indi
Erzincan'da aç kalan bir vaşak, köye inerek yiyecek ararken görüntülendi.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başpınar köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi.
Aç kaldığı için köye indiği düşünülen vaşak, bir süre köy içerisinde gezindikten sonra gözden kayboldu.
Vaşağın yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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