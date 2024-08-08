Aç kalan yaban domuzları şehir merkezine indi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aç kalan yaban domuzları, yiyecek bulmak için şehir merkezine indi.

Aç kalan yaban domuzları şehir merkezine indi

Turizmin önemli merkezlerinden 'nın ilçesinde akşam saatlerinde, aç kalan ve şehir merkezine kadar inen yaban domuzu sürüsü, ara sokaklarda bahçelere girerek yiyecek aradı.

İlçe merkezinin ana cadde ve sokaklarında da dolaşan yaban domuzları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sayıları oldukça fazla olan yaban domuzu sürüsü bir süre sokak aralarında yiyecek aradıktan sonra ağaçlıkla alana yönelip kayboldu.

Bu sırada mahalle sakinleri dışarı çıkamadı.

Aç kalan yaban domuzları şehir merkezine indi - 1

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