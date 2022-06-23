Acemi dolandırıcı: 200 lira aldı, 4 bin lira verdi

İstanbul'da bir dolandırıcı, 200 lirasını aldığı vatandaşa 4 bin lira tazminat vermek zorunda kaldı.

Olay geçen yıl aralık ayında Kadıköy Göztepe'te meydana geldi. Aracına çarptığı kişinin zararını karşılamak isteyen öğretim görevlisi M.A. cama telefon numarasını bıraktı.

"Zararınızı karşılamak istiyorum, beni arayın" yazılı notu gören Selami K., öğretim üyesini aradı.

Kendisini otomobilin sahibi olarak tanıtan zanlı, hasar için 200 lira istedi. M.A. otomobilinin ruhsat fotoğrafını isteyerek parayı gönderdi.



Sonrasında kendisine gönderilen fotoğrafı inceleyen M.A., ruhsatın farklı bir otomobile ait olduğunu fark etti.



M.A. gönderdiği parayı geri istemek için ulaşmaya çalıştığı Selami K'ya ulaşamadı. Konu yargıya taşındı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.



Soruşturma kapsamında emniyette ifadesi alınan Selami K., suçlamayı kabul ederek "O dönem paraya ihtiyacım olduğu için böyle bir şey yaptım, pişmanım. M.A. kabul ederse bana gönderdiği 200 TL'yi kendisine gönderebilirim, uzlaşmak istiyorum" dedi.



Savcılık, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Selami K. 4 bin TL tazminat ödeyerek, M.A. ile uzlaştı. Dosyaya takipsizlik kararı verildi.