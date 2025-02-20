Acemi kundakçı, benzinle traktörü yakarken kendini de yaktı

Olay, 15 Şubat Cumartesi günü Serik ilçesi Yeni Mahalle’de gece saatlerinde yaşandı. Motosiklet ile Orhan Karasu’ya ait işyerinin önüne gelen kimliği belirsiz başında kask takılı bir kişi, park halindeki traktöre benzin döküp ateşe verdi.

KENDİNİ DE YAKTI

Bu sırada kendisinin üzerine ve motosiklete dökülen benzin de alev aldı. Kimliği belirsiz kişi üzerindeki mont ile birlikte alev alan motosikleti bırakarak yaya olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrası iş yeri sahibi ve yakınları komşularının haber vermesiyle apartmandan inerek yangına su hortumlarıyla müdahale etti.

İhbar üzerine 112 itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Söndürülen yangın sonrası olayla ilgili inceleme başlatılırken, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.



Olay anıysa güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Motosikletiyle gelen şüpheli, elindeki şişeyle benzini traktöre doğru döktü. Bu sırada etrafa benzinin saçıldığı gözlenirken, şüphelinin ateşi yakmasıyla birlikte şüphelinin, kullandığı motosikletin ve traktörün alev aldığı görüldü.