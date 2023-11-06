ACEP uygulaması nedir, ne için kullanılır?

Akıllı Teknolojilerin İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu (ACEP), akıllı teknolojilerin ceza infaz kurumlarına entegrasyonu projesidir. Temelleri yaklaşık 5 yıl önce atılan bu proje kapsamında görüntülü görüşme, Bakanlık (Adalet Bakanlığı) iletişim ve e-Doktor uygulaması gibi daha önce hiç yapılmamış uygulamaların hayata geçirilmesi sağlandı.

Cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklular, belli bir süre dahilinde ve küçük de olsa bir ücret karşılığında görüntülü şekilde hem aileleriyle hem de yakınlarıyla görüşebiliyorlar. Aynı zamanda diğer şikayetleriyle ilgili olarak da Bakanlık birimleriyle doğrudan görüşebiliyorlar. Bakanlıkla, CTE Genel Müdürlüğümüzle iletişime geçebiliyorlar.



