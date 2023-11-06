ACEP uygulaması nedir, ne için kullanılır?

Akıllı Teknolojilerin İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu (ACEP), akıllı teknolojilerin ceza infaz kurumlarına entegrasyonu projesidir. Temelleri yaklaşık 5 yıl önce atılan bu proje kapsamında görüntülü görüşme, Bakanlık (Adalet Bakanlığı) iletişim ve e-Doktor uygulaması gibi daha önce hiç yapılmamış uygulamaların hayata geçirilmesi sağlandı.
Cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklular, belli bir süre dahilinde ve küçük de olsa bir ücret karşılığında görüntülü şekilde hem aileleriyle hem de yakınlarıyla görüşebiliyorlar. Aynı zamanda diğer şikayetleriyle ilgili olarak da Bakanlık birimleriyle doğrudan görüşebiliyorlar. Bakanlıkla, CTE Genel Müdürlüğümüzle iletişime geçebiliyorlar.
ACEP UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?
Hükümlü ve tutuklu yakınlarının görüntülü görüşme yapabilmesi için sisteme kayıtlı telefonlarının bulunduğu mobil cihazlardan Android ve IOS internet mağazalarında bulunan ''E-Görüş Mobil Uygulaması''nı indirerek kurulum yapmaları gerekmektedir.
Söz konusu mobil uygulamanın aynı veya farklı bir telefona 3 defa indirilerek silinmesi durumunda güvenlik nedeni ile 4. defa yüklemeye izin verilmemektedir.
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