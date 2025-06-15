Aci ailesinin hüzünlü Babalar Günü

Babalar gününde Aci ailesinin evinde bir kez daha hüzün hakim.



Oğlu Oğuz Murat Aci için adalet arayan baba Özer Aci, çocuğunun mezarı başında duygularını dile getirdi.



Acılı baba Aci, firari zanlıların Türkiye'ye iade edilip cezalarını çekmesini istiyor.



"Evlatsız geçirdiğim ikinci babalar günü." diye konuşan Aci, mücadelesine devam ettiğini dile getirdi.



Aci, "Oğlum da bir babaydı. Bir buçuk yaşında bir evladı var. Onun da babalar günü ama elini öpecek bir babası yok." dedi.

