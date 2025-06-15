Aci ailesinin hüzünlü Babalar Günü
Yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un karıştığı kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, babalar gününde oğlunun mezarı başındaydı.
Babalar gününde Aci ailesinin evinde bir kez daha hüzün hakim.
Oğlu Oğuz Murat Aci için adalet arayan baba Özer Aci, çocuğunun mezarı başında duygularını dile getirdi.
Acılı baba Aci, firari zanlıların Türkiye'ye iade edilip cezalarını çekmesini istiyor.
"Evlatsız geçirdiğim ikinci babalar günü." diye konuşan Aci, mücadelesine devam ettiğini dile getirdi.
Aci, "Oğlum da bir babaydı. Bir buçuk yaşında bir evladı var. Onun da babalar günü ama elini öpecek bir babası yok." dedi.
"DAVAMIZDAN GEÇMEDİK"
Kamuoyunda belirsizlik olduğundan söz eden Aci, "Sanki biz davamızdan vazgeçmişiz. Biz Oğuz Murat Aci'nin, anne, babası ve ablası olarak asla ve asla davamızdan vazgeçmedik." diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Oğuz Murat Aci, 1 Mart 2024'te ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un kullandığı aracın çarpması sonucu ölmüştü.
Kaza sonrası olay yerine gelen Cihantimur'un annesi Eylem Tok oğlunu olay yerinden alıp yurtdışına kaçırmıştı. Olay sonrası yapılan incelemede, anne Eylem Tok'un yaralılara ait kaza yerinde bulunan cep telefonlarını toplayıp, yardım çağrılmasını da engellediği öne sürülmüştü. ABD'de tutuklu bulunan anne Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlu için iade süreci devam ederken Oğuz Murat Aci'nin eşi kan parası karşılığında şikayetini geri çekmişti.
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