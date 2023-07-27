Acı olay | Arkadaşını kurtarmak için girdiği kuyuda kendisi öldü

Olay yerine gelen AFAD ekipleri kullandıkları gaz maskeleri ile kuyuya inip kuyuda kalan Kalkandelen’in cansız bedenine ulaşarak dışarıya çıkardı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Kalkandelen’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kuyunun bahçeye ne amaçla kazıldığını öğrenmek için polis ekipleri geniş çapta araştırma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.