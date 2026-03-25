Acıbadem'de spor salonunda yangın paniği. Bir kişi mahsur kaldı
25.03.2026 15:16
Yangın sırasında mahsur kalan bir spor salonu çalışanı dumandan etkilendi.
İstanbul Acıbadem'de bulunan bir spor salonunda yangın paniği yaşandı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi tedavi altına alındı.
İstanbul Üsküdar'a bağlı Acıbadem'deki bir spor salonunda yangın çıktı.
Acıbadem Mahallesi'ndeki bir spor salonunun sauna bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle dumanla kaplanan salonda spor yapanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ İÇERİDE MAHSUR KALDI
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan bir spor salonu çalışanını kurtardı.
Dumandan etkilenen çalışan, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın, spor salonunda hasara yol açtı.