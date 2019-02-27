İstanbul Kadıköy'de bir çöp konteynerinde ceset parçaları bulundu.
Alınan bilgiye göre, Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta, kağıt toplayan bir kişinin çöpte ceset parçaları olduğu ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Sokağı trafiğe kapatan polis ekipleri, konteynerde bir erkeğe ait olduğu belirlenen iki bacak buldu.
Polis ceset parçalarının bulunduğu konteyner ve çevresinde inceleme yaptı.
HALIYA SARILIP ÇUVALIN İÇİNE KONMUŞ
İncelemede, ceset parçalarının küçük bir halıya sarılıp çuvalın içinde çöp konteynerine atıldığı belirlendi.
İncelemenin ardından ceset parçaları, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
BİR KİŞİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili polis bir kişiyi gözaltına aldı.