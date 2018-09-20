İstanbul'da E-5 Karayolu Kadıköy istikameti Acıbadem Köprüsü altında üç aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kadıköy istikametinde seyir halinde olan otomobil önündeki araca çarptıktan sonra takla attı. Önde bulunan araç ise çarpmanın etkisiyle başka bir otomobile çarptı.
Takla atan araçta bulunan sürücü sıkışırken beraberindeki kişi de yaralandı.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Diğer araçlarda hasar meydana gelirken kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Ekiplerin kaza yapan araçları kaldırmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Acıbadem'deki kaza E-5 trafiğini kilitledi
Anadolu AjansıTürkiye
Acıbadem'de E-5 üzerinde seyreden 3 araç birbirine girdi. İki kişinin yaralandığı kaza, bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu.
İstanbul'da E-5 Karayolu Kadıköy istikameti Acıbadem Köprüsü altında üç aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.