Açık bırakılan ocak patlamaya neden oldu

Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde, 28 Ağustos gecesi, evde yalnız yaşayan Mustafa Eray Özdil, apartmanın 4'üncü katında oturduğu dairenin mutfağındaki patlamada balkondan düşüp hayatını kaybetti.



Patlamayla birlikte yangın çıktı. Savrulan beton parçaları nedeniyle park halindeki 3 araç hasar gördü.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evin mutfağında ve salonunda itfaiye ve doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri inceleme yaptı.

