Açık cezaevi hükümlülerinin salgın izni 31 Mayıs'ta bitecek

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs kapsamındaki izinlerinin 31 Mayıs'ta sona ereceğini duyurdu.

Haberler - İHA 06.05.2022 - 16:13

Açık cezaevi hükümlülerinin salgın izni 31 Mayıs'ta bitecek

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin Covid-19 izinlerinin 31 Mayıs’ta sona ereceğini bildirdi.

Genel Müdürlükten Covid-19 izinlerine ilişkin yapılan duyuruya göre,  5275 sayılı yasanın 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler, ’de yaşanan salgın süreci nedeniyle Covid-19 iznine gönderilmiş olup söz konusu izinler 31 Mayıs’ta sona erecek.

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