Açık cezaevi izin süreleri uzatıldı mı? (Açık cezaevi izin süresi ne zaman bitiyor?)

Covid-19 pandemisi nedeniyle ceza infaz kurumlarından ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin süreleri değişmişti.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumu izinlerinin son bulacağı tarihi duyurdu.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Covid-19 izin süresinin 30 Kasım'da sona ereceği duyuruldu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklama:

14 Nisan 2020 tarihinden itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlüler izne gönderilmiş olup yasa gereği izin süreleri 30 Kasım 2021 tarihinde son bulacaktır.



Ceza infaz kurumlarının toplu yaşanılan yerler olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin yanı sıra COVID-19 izninden dönecek olan hükümlülerin;

Aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığının aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları,



Kuruma gelmeden önceki son 14 günü kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak geçirmeleri,



Kuruma girişlerinden 48 saat önce PCR testlerini yaptırmaları,



Kuruma girişleri esnasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve HES kodlarını yazılı olarak yanlarında bulundurmaları, gerek kendileri, gerekse ceza infaz kurumlarında barındırılan diğer hükümlülerin sağlığı açısından önem arz etmektedir.