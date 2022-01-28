Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izin süreleri 2 ay uzatıldı

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Covid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzatıldığı bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.01.2022 - 19:15

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izin süreleri 2 ay uzatıldı

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin corona virüs önlemleri kapsamındaki izin süreleri 2 ay daha uzatıldı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Covid-19 izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatıldığı belirtildi.

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