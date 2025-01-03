Açık giyindiğini iddia ettiği ablasını canice katletti

Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde Perşembe sabah saatlerinde F.F.(23) ablası T.F.(27) ile iddiaya göre açık giyindiği gerekçesiyle tartışmaya başladı.



Tartışma giderek büyüdü ve F.F. eline aldığı bıçakla ablasını defalarca bıçakladı.

KATİL TESLİM OLDU



Saldırgan kardeş polisi arayarak kendisini ihbar etti.

Polis ekipleri ağır yaralı kadın için olay yerine sağlık ekibi istedi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.T.F. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Bıçaklı saldırgan ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.