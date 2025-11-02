Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Bolu'da "Adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan Hakan K., açık görüşte 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü. Ağır yaralanan küçük kız yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda "Adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan Hakan K.’yı boşanma aşamasındaki eşi ve kızı ziyarete gitti.
Açık görüş sırasında Hakan K. kızına saldırıp duvara fırlattı.
YOĞUN BAKIMDA
Küçük kız ağır yaralandı. Çocuk, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kız çocuğunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
TEK KİŞİLİK HÜCREYE ALINDI
Tek kişilik hücreye konulan Hakan K. hakkında cezaevi savcısı tarafından işlem başlatıldı.
