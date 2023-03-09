Açıklamaları ardından siyasi kariyeri merak konusu oldu: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici kimdir, nereli?

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci, 1966 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi.



İlahiyatçı, Felsefeci, Eğitimci ve Siyasetçi; Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Felsefe Tarihi (Siyaset Felsefesi) alanında yüksek lisansını tamamladı.



Millî Eğitim Bakanlığı ve Tarım Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik yaptı. Gazi ve İnönü üniversitelerinde akademisyen olarak çalıştı. Bizim Ocak, Nizam-ı Âlem Ocakları ve Alperen Ocaklarında görev yaptı. Büyük Birlik Partisinde MKYK Üyeliği, Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanıdır.



Orta düzeyde İngilizce, Arapça ve Farsça bilen Destici, evli ve 3 çocuk babasıdır.