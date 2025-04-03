Acil iniş, arızayla bitti: Yolcular Diyarbakır’da kaldı
İngiliz havayolu şirketi Virgin Atlantic’e ait yolcu uçağı, bir yolcusunun rahatsızlanması üzerine Diyarbakır’a acil iniş yaptı. Sert iniş yapan uçakta arıza meydana geldi. Yolcular geceyi Diyarbakır’a geçirdi.
Londra’dan Mumbai’ye giden yolcu uçağı, rahatsızlanan bir yolcusu nedeniyle Diyarbakır’a acil iniş yaptı.
Olay dün gece saatlerinde yaşandı.
İngiliz havayolu şirketi Virgin Atlantic’e ait VS358 sefer sayılı Londra Heathrow-Mumbai seferini yapan G-VTEA tescilli Airbus A350-1000 tipi uçak, rahatsızlanan yolcu için dün gece saatlerinde Diyarbakır Havalimanı’na acil iniş yaptı.
Uçak, sert iniş sonrası arızalanarak Diyarbakır Havalimanı’nda kaldı.
Yolcular ise geceyi burada geçirdi.
Uçağın, arızanın giderilmesinin ardından kalkış yapacağı öğrenildi.
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