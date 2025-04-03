Acil iniş, arızayla bitti: Yolcular Diyarbakır’da kaldı

İngiliz havayolu şirketi Virgin Atlantic’e ait yolcu uçağı, bir yolcusunun rahatsızlanması üzerine Diyarbakır’a acil iniş yaptı. Sert iniş yapan uçakta arıza meydana geldi. Yolcular geceyi Diyarbakır’a geçirdi.

Acil iniş, arızayla bitti: Yolcular Diyarbakır’da kaldı

Londra’dan Mumbai’ye giden yolcu uçağı, rahatsızlanan bir yolcusu nedeniyle ’a acil iniş yaptı.

Olay dün gece saatlerinde yaşandı.

Acil iniş, arızayla bitti: Yolcular Diyarbakır’da kaldı - 1 Sert iniş yapan uçakta arıza meydana geldi.

İngiliz havayolu şirketi Virgin Atlantic’e ait VS358 sefer sayılı Londra Heathrow-Mumbai seferini yapan G-VTEA tescilli Airbus A350-1000 tipi uçak, rahatsızlanan yolcu için dün gece saatlerinde Havalimanı’na acil iniş yaptı.

, sert iniş sonrası arızalanarak Diyarbakır Havalimanı’nda kaldı.

Acil iniş, arızayla bitti: Yolcular Diyarbakır’da kaldı - 2 Uçaktaki arızanın giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Yolcular ise geceyi burada geçirdi.

Uçağın, arızanın giderilmesinin ardından kalkış yapacağı öğrenildi.

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