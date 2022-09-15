Acil servis düzenlemesi

Resmi Gazete'de önceki gün yayımlanan tebliğe göre; acil servisler, üniversite ve şehir hastanelerinde "erişkin," "kadın doğum" ve "çocuk" olarak 3'e ayrılacak.



Tebliğe göre, sağlık çalışanlarına şiddeti önlemek için güvenlik önlemleri de artırılacak.



Buna göre artık acil servislerde güvenlik kameralarının yanısıra ses kaydı da alınacak.



Ses kaydı alınırken mahremiyet gözetilecek.



Güvenlik kamerası ile izlenemeyen kör alan kalmaması sağlanacak.



Kayıtlar en az 6 ay süreyle saklanacak.