Acil servis savaş alanına döndü

Husumetli ailelerin kavgası hastaneyi adeta savaş alanına çevirdi.



Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi’nin acil servis bölümünde meydana geldi.

Tarla anlaşmazlığı yaşayan iki ailenin fertleri hastanede karşılaştı. İki taraf arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hastane koridorunda tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları, araya giren sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri ayırdı. Kavgada yaralanan 3 kişi, acil serviste tedaviye alındı.