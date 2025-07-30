Acil serviste doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı: Durumu ağır

Şanlıurfa'da acil servise giren bir kişi, doktor ve güvenlik görevlisine bıçakla saldırdı. Doktor ve güvenlik görevlisinin yaralandığı, şüphelinin ise gözaltına alındığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, akşam saatlerinde Akşemsettin Mahallesinde bulunan Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servis’inde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen İbrahim Halil K, acil servise girdikten sonra girişte bulunan güvenlik görevlisi Harun Polat'a elindeki bıçakla saldırdı.



Güvenlik görevlisini boğazından yaralayan şüpheli daha sonra gürültüyü duyarak dışarı çıkan doktor İsmail Aydoğdu'yu da karın bölgesinden bıçakladı. Hastanedeki polis ve güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alınırken, yaralanan doktor ve güvenlik görevlisi ilk müdahalelerinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.



Burada tedaviye altına alınan yaralılardan güvenlik görevlisinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 18.00 sıralarında Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisinde bir şahıs önce özel güvenlik görevlimize, daha sonra ise bir doktorumuza saldırıp kesici aletle yaralayarak olay yerinden uzaklaşmıştır. Yaralanan görevlilerimiz hastanede tedavi altına alınmıştır. Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli İ.H.K. çok kısa bir süre içinde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Her 2 personelimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralanan görevlilerimize acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

ADLİ VE İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI



Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da kentteki tüm sağlık camiasına geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, sürecin titizlikle takip edileceği kaydedildi.



AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Hikmet Başak, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Başhekim Yardımcısı Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Polat'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.