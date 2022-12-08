Acil serviste doktora saldırı

Trabzon'da acil serviste görevli doktora saldırıp, sekretere hakaret ettiği öne sürülen ve gözaltına alınan iki kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.



Fatih Devlet Hastanesi'nin acil servisine dün akşam giden hasta T.Ç. (48), doktor Arslan Kalay’ın tedavisinin ardından serum takılması için müşahede alanına yönlendirildi.

Bu sırada kendilerine bağırarak yönlendirilme yapıldığını öne süren hasta ve yanındaki oğlu D.Ç. (25) ile doktor Arslan Kalay ve sekreter Gülcan Birinci arasında tartışma çıktı.

Arbedeye dönüşen olayda doktor Kalay, başından hafif yaralandı. ''Beyaz kod'' verilmesiyle hastaneye, polis ekipleri sevk edildi.

Doktoru darbederek sekretere hakarette bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan T.Ç. ile oğlu D.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İfadelerinde sağlık görevlilerinin kendilerine bağırarak, kötü davrandığını öne süren baba ile oğlu, doktor ve sekreterden şikayetçi oldu.