Acil serviste doktora saldırı: Baba ve oğlu gözaltında

Trabzon'da acil serviste görevli doktora saldırdığı ve sekretere hakaret ettiği öne sürülen iki kişi gözaltına alındı.



Fatih Devlet Hastanesi'nin acil servisine dün akşam gelen hasta T.Ç., doktor Arslan Kalay’ın tedavisinin ardından serum takılması için müşahede alanına yönlendirildi.



Bu sırada kendilerine bağırarak yönlendirilme yapıldığını öne süren hasta ve yanındaki oğlu D.Ç. ile doktor Arslan Kalay ve sekreter Gülcan Birinci arasında tartışma çıktı.

Arbedeye dönüşen olayda doktor Kalay, başından hafif yaralandı.



''Beyaz kod'' verilmesiyle hastaneye, polis ekipleri sevk edildi.

Baba ve oğlu, doktoru darbederek sekretere hakarette bulundukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, olayı kınadıklarını söyleyerek olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

