Acil serviste yumruklu bıçaklı kavga: 5 yaralı

Şanlıurfa'da iki grup arasındaki bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Acil serviste karşılaşan yaralı yakınları arasında çıkar kavgade ise 2 kişi bıçaklandı.

Acil serviste yumruklu bıçaklı kavga: 5 yaralı

Olay, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaşandı. Eyyübiye Mahallesi'nde iki grup arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı, 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

ACİL SERVİSTE İKİNCİ KAVGA

Kavgada yaralanan 3 kişinin yakınları hastaneye akın etti. Acil serviste karşılaşan yaralı yakınları arasında yaşanan sözlü tartışma bıçak ve yumruklu kavgaya dönüştü. Arbede sırasında 2 kişi bıçakla yaralanırken, tedavi için hastanede bulunan hasta ve yakınları panik ve korku yaşadı.

Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, her iki olayda yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. acil servisi girişinde güvenlik önlemleri artırıldı.

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