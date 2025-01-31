Acil serviste yumruklu bıçaklı kavga: 5 yaralı

Olay, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaşandı. Eyyübiye Mahallesi'nde iki grup arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı, 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı.



ACİL SERVİSTE İKİNCİ KAVGA



Kavgada yaralanan 3 kişinin yakınları hastaneye akın etti. Acil serviste karşılaşan yaralı yakınları arasında yaşanan sözlü tartışma bıçak ve yumruklu kavgaya dönüştü. Arbede sırasında 2 kişi bıçakla yaralanırken, tedavi için hastanede bulunan hasta ve yakınları panik ve korku yaşadı.



Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, her iki olayda yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. Hastane acil servisi girişinde güvenlik önlemleri artırıldı.