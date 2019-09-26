İstanbul’da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar kendilerine yakın olan acil toplanma alanlarının nerelerde olduğu ve nasıl bulacakları konusunda internetten araştırma yapmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da açıkladığı gibi vatandaşlar E-Devlet şifresiyle kendisine en yakın acil toplanma alanını öğrenebiliyorlar. Vatandaşlar, E-Devlet şifresiyle yaşadığı ildeki, ilçesindeki, mahallesindeki, caddesindeki, hatta iş yerine en yakın toplanma alanının nerede olduğunu öğrenebiliyor.

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