Açılan kapıya çarpıp devrilen kuryeyi kamyonet ezdi

Mersin'de bir otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Toroslar ilçesi Kuvai Milliye Caddesi’nde meydana geldi. Kuryelik yapan 20 yaşındaki Bilal Şık’ın kullandığı motosiklet, otomobilini park edip inmek isteyen R.G.'nin açtığı kapıya çarparak devrildi.



Yere düşen Şık, arkadan gelen Y.M. yönetimindeki kamyonetin altında kaldı. Yaralanan Bilal Şık, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bilal Şık’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Dünkü kazanın ardından Bilal Şık’ın meslektaşları, bugün bir araya motosiklet güvenliği için protesto sürüşü yaptı.

Konuşmaların ardından motosikletli kuryeler, şehir turu atıp, kornolara basarak tepkilerini dile getirdi.