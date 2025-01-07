Acilde kadınlara fotoğraf tuzağı: Uygunsuz fotoğraflar çeken memur açığa alındı

Edirne’de bir hastanede görevli memur, kadınların uygunsuz fotoğraflarını çektiği suçlamasıyla açığa alındı.



Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde sağlık memuru olan F.K., bir süre önce arkadaşlarıyla eğlence mekanına gitti. F.K., arkadaşlarına cep telefonunda çektiği kadınların fotoğraflarını gösterdi.



Fotoğraflarda, hastanenin acil servisine gelen kadının uygunsuz fotoğraflarını gören arkadaşı, polise giderek şikayette bulundu.

TELEFONUNDAN FOTOĞRAFLAR ÇIKTI



Şikayet üzerine gözaltına alınan F.K.’nin cep telefonu incelenmeye alındı. İncelemede, hastaneye tedavi olmaya gelen kadınların uygunsuz fotoğrafları bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, cep telefonu ayrıntılı incelemeye gönderildi.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açığa alınan F.K. hakkında ayrıca idari soruşturma başlatıldı.