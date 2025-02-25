Acılı aileden "Teslim ol" çağrısı: "Düğün yapacakken cenaze merasimi düzenledim"

İkinci bir Timur Cihantimur vakası meydana geldi.



Muhammed Gürcan Koçak, 22 Şubat'ta kullandığı UTV aracıyla kuzeni Sultan Ömer Aksu'yla birlikte İstanbul Havalimanı yolu Göktürk istikametinde seyrettiği sırada, aracının arızalanması nedeniyle emniyet şeridinde durdu. Burada kuzeniyle çekici bekledikleri sırada bir minibüs, Koçak'a çarparak olay yerinden kaçtı.



Aksu'nun ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Koçak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Koçak'ın cenazesi, Sarıyer'deki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Polis ekiplerinin sürücünün yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

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"CİNAYET"



Baba Soner Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan olayın bir cinayet olduğunu belirtti.



Sürücünün hala teslim olmadığını kaydeden Koçak, "Ben bu insana katil derim. Orada dursaydı, yardımcı olmak isteseydi, 112'yi aramış olsaydı belki de oğlum yaşıyordu şu an. Kaçıp gittiği için ben katil diyorum. Eğer içerisinde biraz olsun insanlık varsa adalete teslim olur." diye konuştu.

Koçak ve nişanlısı

"DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPARKEN CENAZE MERASİMİ DÜZENLEDİM"



Olay günü ATV'den duman yükseldiğini görünce emniyet şeridine aracı çektiklerini, bu sırada sürücünün oğluna çarpıp kaçtığını anlatan baba Koçak, "4 ay sonra oğlumun düğünü vardı. Her şeyi hazırladık. Oğluma düğün hazırlığı yaparken cenaze merasimi düzenledim. Yeri tutuldu, eşyalar alındı. Sadece tarihi bekliyorduk. Kaderi böyleymiş." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE KIZINI KAYBETMİŞ Koçak, 1998 yılında ailecek bir kaza geçirdiklerini, bu kazada kızını kaybettiğini dile getirdi. Kendi mezar yerini oğluna verdiğini ifade eden Koçak, yetkililere seslenerek sürücünün yakalanması için destek istedi.

