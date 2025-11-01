Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: "Mahvoldum, Onur'um gitti"
Antalya'nın Kepez ilçesinde ailesinin haber alamadığı resim öğretmeni Onur Doker, evinde ölü bulundu. Acılı anne Fatma Bektaş "Mahvoldum, Onur'um gitti." diyerek feryat etti.
Antalya'da bir resim öğretmeni, evinde şüpheli şekilde ölü bulundu.
Olay, saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2516 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi.
10 gün önce Kayseri'den Antalya'ya gelerek buradaki evine yerleşen resim öğretmeni Onur Doker'den (37) haber alamayan annesi Fatma Bektaş, Antalya'ya yola çıktı.
Sabah saatlerinde gelen Fatma Bektaş, eve giremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekibinin pencere kenarına uzattığı merdivenle eve giren polis, Onur Doker'in yerde hareketsiz halde yattığını gördü.
Çağrılan çilingir tarafından evin kapısı açılırken, Doker'in hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması nedeniyle olay yeri inceleme, cinayet büro amirliği ve suç ve araştırma ekipleri de incelemelerde bulundu.
GÖREV YERİNE GİTMEMİŞ
Onur Doker'in resim öğretmeni olduğu ve Kayseri'ye ataması yapılmasına rağmen görevine gitmediği öğrenildi.
ANNESİNİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI
Ekiplerin çalışmasını dışarıda izleyen anne Fatma Bektaş, yakınlarıyla telefonla görüşürken, "Onur 6-7 gün önce ölmüş. Ben polisi gönderirdim. Neden beni göndermediniz, beni yaktınız. Ocağım yandı. Mahvoldum, Onur'um gitti. Oğlum gitti." diyerek feryat etti.
