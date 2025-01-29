Acılı baba feryat etti: "Otel değil tabut yapmışlar"

Her gittikleri otelde eşine ilk olarak acil çıkış merdivenini gösterdiğini belirten Suyolcu, benzer uyarısını olaydan bir gün önce de Grand Kartal Otel'de yaptığını dile getirdi. Otelin sekizinci katında kaldıklarını söyleyen Yavuz Suyolcu, burnundaki hatatsızlık nedeniyle geceleri kalktığını anlatırken, "Bu esnada bir duman kokusu hissetmedik. Tuvalete geçtim, sonra camda kırmızılık fark ettim. Kar makineleri çalışıyor diye düşündüm. Pencereyi açınca 3 ya da 4 kat aşağısı şerit halinde yanıyordu. Ne kadar süre geçmiş bilmiyorum." diye konuştu. Suyolcu, yangının boyutunu görünce içinde arabasının yedek anahtarının da bulunduğu sırt çantasını alarak 10 saniye içinde ailecek odayı terk ettiklerini ifade etti.

AYDINLATMA YOKTU

Dışarı çıktıklarında her tarafın karanlık olduğunu aktaran Suyolcu, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Aydınlatma yoktu. Ben o panikle merdiveni geçmişim, Müge gösterdi. 'Yavuz burası.' dedi. Bize yolu gösterdi. Çok büyük panik vardı. Yoğun duman etkilemeye başladı. İnerken düştüm, Müge seslendi, 'İyiyim.' dedim. Dördüncü kata kadar inebildik ama duman daha da yoğunlaşmıştı. Dumanı içimize çeke çeke indik."

Bu noktaya kadar eşi ve kızıyla gelmeyi başaran Suyolcu, bu noktadan sonra sonra artık ailesiyle bağlantısını kaybediyor. Eşi ve kızının burada düştüğünü belirten acılı baba, karşısındaki tabloyu şöyle anlattı:

"Eşim ve kızım hemen arkadaydı, muhtemelen düştüler. Duman onları çok etkiledi. Ben oğlumla çıktım, kızım ve Müge kaldı. O sırada oğlumla her şeyi anladık. Çünkü alevler düşüyordu, o taraf artık ulaşılamaz hale geldi. Uçuruma bakan dördüncü ve beşinci kat şerit halinde yanıyordu. Diğer taraflar dumandı. Dördüncü kattan sonra duman az hafifledi. Ben ve oğlum birinci kattan çıktım."