Acımasız baba, küçük kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarladı

Eyüpsultan'da bir baba, küçük kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden oldu.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya ve bazı haberlere konu olan, bir babanın kızına tekme atıp merdivenlerden yuvarladığı görüntülerle ilgili çalışma başlattı.



Ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettiği Turgay T'yi gözaltına aldı.



Şüphelinin 8 çocuğu olduğu ve hırsızlık, yağma gibi suçlardan 51 kaydı bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan, şüphelinin küçük kızına acımasızca davranışı, apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.