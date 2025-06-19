Acımasız babadan küçük kızı merdivenden yuvarlayan tekme: Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da bir baba, kızına tekme atıp merdivenlerden yuvalanmasına neden oldu. Çocuk ağır yaralanırken, 51 suç kaydı olan baba gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da bir , küçük kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden oldu. 

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya ve bazı haberlere konu olan, bir babanın kızına tekme atıp merdivenlerden yuvarladığı görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettiği Turgay T.'yi gözaltına aldı. Turgay T., kasten yaralama suçundan Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelinin sekiz çocuğu olduğu ve hırsızlık, yağma gibi suçlardan 51 kaydı bulunduğu öğrenildi.

Acımasız babadan küçük kızı merdivenden yuvarlayan tekme: Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı - 1 Gözaltına alınan Turgay T.

EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Turgay T. emniyetteki ifadesinde, 3 yaşındaki kızı M.T.'nin, uyarmasına rağmen elini elektrik panosuna sokmaya çalıştığını, bu nedenle kızına tekme attığını söyledi.

Acımasız babadan küçük kızı merdivenden yuvarlayan tekme: Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı - 2 Apartmanda yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: ÇOCUK VE KARDEŞLERİ KORUMA ALTINDA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında ’da bir babanın kızını darbettiği görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir.

Yapılan incelemede şiddet gören çocuğun 7 kardeşinin daha olduğu tespit edilmiş, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından haberlere konu olan çocuk ve kardeşleri devlet koruması altına alınmıştır.

Bakanlık olarak şiddet uygulayan hakkında suç duyurusunda bulunarak, en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız."

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