Acımasız babadan küçük kızı merdivenden yuvarlayan tekme: Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Eyüpsultan'da bir baba, küçük kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden oldu.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya ve bazı haberlere konu olan, bir babanın kızına tekme atıp merdivenlerden yuvarladığı görüntülerle ilgili çalışma başlattı.



Ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettiği Turgay T.'yi gözaltına aldı. Turgay T., kasten yaralama suçundan Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.



Şüphelinin sekiz çocuğu olduğu ve hırsızlık, yağma gibi suçlardan 51 kaydı bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Turgay T.

EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Turgay T. emniyetteki ifadesinde, 3 yaşındaki kızı M.T.'nin, uyarmasına rağmen elini elektrik panosuna sokmaya çalıştığını, bu nedenle kızına tekme attığını söyledi.

Apartmanda yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi