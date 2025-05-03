'Acımasızlar' suç örgütüne operasyon: 10 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Teknik Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda 'Acımasızlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma yaptı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Şüphelilerden E.B ve İ.K.'nin yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan A.Y, E.K, B.İ.Y, Ö.D, A.C.K, E.Y, A.A, E.K, P.Y. ve B.Ö., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan kendilerini uyuşturucuyla mücadele eden bir örgütün üyesi olarak tanıtan şüphelilerin 'Uyuşturucu kullanmak' ve 'Uyuşturucu ticaret yapmak' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.