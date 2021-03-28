Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Denizli'nin Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.



Hulusi Şevkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel durumum iyi. Kıymetli hemşerilerim maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorundayız. Bu salgının şakası yok" ifadelerine yer verdi.



Şevkan, ayrıca geçmiş olsun dileğinde bulunanlara teşekkür etti.



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