Acun Ilıcalı ve kızı motosiklet kazası geçirdi

Sarıyer'de, Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete, ters yönden gelen hafif ticari araç çarptı. Motosikletten düşen Ilıcalı'nın kolu kırılırken, yanında bulunan kızı da hafif şekilde yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 19.09.2022 - 22:35 | Son Güncelleme : 19.09.2022 - 23:10

Acun Ilıcalı ve kızı motosiklet kazası geçirdi

Hull City'nin sahibi Sarıyer'de, motosiklet kazası geçirdi. Kazada Acun Ilıcalı'nın kolu kırılırken, yanında bulunan kızı ise hafif yaralandı. 

Kaza haberini alan 'nın yakınları hastaneye akın etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile çok sayıda sanatçı hastaneye gelenler arasında yer aldı.

Acun Ilıcalı ve kızı motosiklet kazası geçirdi - 1 Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete, ters yönden gelen hafif ticari araç çarptı

Kaza, Kemerburgaz Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

Acun Ilıcalı, 34 EJT 662 plakalı motosikletle Ayazağa yönüne ilerlediği sırada, ters yönden gelen Recep K.'nın kullandığı 34 BJ 7850 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Acun Ilıcalı ve kızı motosiklet kazası geçirdi - 2 Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete çarpan ticari araç.

Motosikletten düşen Ilıcalı'nın kolu kırılırken, arkasında oturan kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ilıcalı ile kızının müşahede altına alındığı öğrenildi.

Acun Ilıcalı ve kızı motosiklet kazası geçirdi - 3

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ DA HASTANEYE GELDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile çok sayıda sanatçı hastaneye gelenler arasında yer aldı.

Oyuncu İbrahim Büyükak da haberi alır almaz hastaneye geldi. Büyükak, "Duyduğumuz kadarıyla durumu iyi. Şimdi hepsini öğreneceğim." dedi.

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