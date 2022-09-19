Acun Ilıcalı ve kızı motosiklet kazası geçirdi

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı Sarıyer'de, motosiklet kazası geçirdi. Kazada Acun Ilıcalı'nın kolu kırılırken, yanında bulunan kızı ise hafif yaralandı.

Kaza haberini alan Acun Ilıcalı'nın yakınları hastaneye akın etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile çok sayıda sanatçı hastaneye gelenler arasında yer aldı.



Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete, ters yönden gelen hafif ticari araç çarptı

Kaza, Kemerburgaz Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

Acun Ilıcalı, 34 EJT 662 plakalı motosikletle Ayazağa yönüne ilerlediği sırada, ters yönden gelen Recep K.'nın kullandığı 34 BJ 7850 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete çarpan ticari araç.

Motosikletten düşen Ilıcalı'nın kolu kırılırken, arkasında oturan kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ilıcalı ile kızının müşahede altına alındığı öğrenildi.

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ DA HASTANEYE GELDİ



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile çok sayıda sanatçı hastaneye gelenler arasında yer aldı.



Oyuncu İbrahim Büyükak da haberi alır almaz hastaneye geldi. Büyükak, "Duyduğumuz kadarıyla durumu iyi. Şimdi hepsini öğreneceğim." dedi.