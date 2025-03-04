Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran'a yasa dışı bahis iddianamesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TV8, Exxen ve S SPORT + kanallarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapılması tespitine dayanarak 7258 sayılı kanuna muhalefet gerekçesi ile iddianame hazırlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında TV 8, EXXEN ve S SPORT + logolu internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapılması tespitine dayanarak 7258 sayılı kanuna muhalefet gerekçesi ile iddianame tanzim edildiği belirtildi.



İddianamede Ali Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran da şüpheli olarak yer alıyor.



ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?



Acun Ilıcalı, soruşturma kapsamında verdiği ifadede "Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur." açıklamasını yapmıştı.



Soruşturma kapsamında ifade veren Sadettin Saran hakkında da yurt dışına çıkış yasağı verilmişti.