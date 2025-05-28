Adada mahsur kalan 27 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Maden Adası'nda doğa yürüyüşüne çıkan 27 kişi olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarındaki Maden Adası'nda mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.



Maden Adası'nda doğa yürüyüşüne çıkan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle geçiş yolunun kapanması üzerine mahsur kalan 27 kişi, Sahil Güvenlik Botları "KB-11" ve KB-4305 ile Sahil Güvenlik Dalış Timi "DEGAK-12"nin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

Doğa yürüyüşçüleri, sağ salim Alibey Adası Sahil Güvenlik İskelesi'ne götürüldü.

