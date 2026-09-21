Adalar Belediye Başkanvekili seçimi ertelendi

Adalar Belediye Meclisi, CHP'li Belediye Başkanvekili Medine Pamuk'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmesinin ardından Taş Mektep'te toplandı.

Toplantının başında konuşan Yeni Parti Yerel Yönetimler yöneticisi Tarık Balyalı, cezaevinde tutuklu bulunan eski Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak'ın istifa ettiğini belirterek, yerine yedek üyenin geçmesi için dilekçelerinin işleme alınmasını istedi.

Meclisin yazı işleri yetkilileri ise dilekçenin belediyeye verilmesi ve kararın İlçe Seçim Kurulu tarafından alınması gerektiğini belirtti.

CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ TOPLANTIYA KATILMADI

Yaşanan bu gelişme üzerine CHP'li meclis üyeleri toplantıya katılmadı.

Toplantı yeter sayısının sağlanamaması üzerine meclisin 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da yeniden toplanacağı açıklandı.

Belediye Meclisinde başkanvekili seçimi için oy kullanma hakkına sahip 7 meclis üyesi bulunuyor, bu üyelerin 4'ü CHP'li, 2'si AK Parti'li ve 1'i bağımsız üyeden oluşuyor.

NE OLMUŞTU?

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 23 Haziran'da tutuklanmış, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma kapsamında Akpolat'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Akpolat'ın tutuklanmasının ardından Adalar Belediye Meclisi, 27 Haziran'da başkanvekilini belirlemek üzere toplanmış, CHP'nin adayı Medine Pamuk dördüncü turda 5 oy alarak başkanvekili seçilmişti.