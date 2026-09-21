Adalar Belediyesi'nde başkanvekili AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz oldu

İstanbul'da Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti.

Adalar Belediye Meclisi, Belediye Başkanvekili CHP'li Medine Pamuk'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmesinin ardından meclis başkanvekili İsmail Onur Balbinar'ın yönetiminde Taş Mektep'te toplandı.

Tutuklu bulunan ve meclis üyeliğinden istifa eden Fırat Durak'ın yerine yedek üye Mehmet Ceylan gelirken, ayrıca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Yavuz Çiftcioğlu'nun kısıtlılığının kaldırılmasıyla oy kullanacak üye sayısı 9 oldu.

Daha önce CHP'den istifa ederek bağımsız olan Aytül Ekşiyan da pazartesi günkü oturumdan sonra yeniden CHP'ye katılarak CHP'nin başkanvekili adayı oldu.

AK Parti ise meclis üyesi Kemal Türkyılmaz'ı aday gösterdi.

Toplam 9 meclis üyesinin oy kullandığı ilk iki turda üye tam sayısının 2/3'ü olan 8 sayısı arandı. İlk turda AK Parti'nin adayı Türkyılmaz 5, CHP'nin adayı Ekşiyan 4 oy aldı.

İkinci turda ise Türkyılmaz 4, Ekşiyan 4 oy alırken, Türkyılmaz'a verilen bir oy ise harf hatası gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

İkinci tur sonunda CHP, Aytül Ekşiyan'ın aynı zamanda divanda olmasını gerekçe göstererek seçimin iptaline ilişkin dilekçe verdi.

Oturumu yöneten Balbinar tarafından itirazın reddedilmesi üzerine Yeni Parti yönetimi CHP'li meclis üyelerinin salondan çıkmasını istedi. Salonda AK Parti ve Yeni Partililer arasında tartışma yaşanırken, divan başkanı Balbinar, polis ekiplerini davet ederek tarafların salondan çıkarılmasını istedi.

Polis ekiplerinin salonu boşaltmasının ardından divana yeni üye seçilmesiyle üçüncü tura geçildi. Salt çoğunluk olan 7 sayısının arandığı üçüncü turda kullanılan 5 oyun tamamı Türkyılmaz'a çıktı.

Oy çokluğunun arandığı son turda kullanılan 5 oyun tamamını alan Türkyılmaz, Adalar Belediye Başkanvekili seçildi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ TOPLANTIYA KATILMAMIŞTI

Adalar Belediye Meclisi, CHP'li Belediye Başkanvekili Medine Pamuk'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmesinin ardından önceki gün Taş Mektep'te toplanmıştı.

Toplantının başında konuşan Yeni Parti Yerel Yönetimler yöneticisi Tarık Balyalı, cezaevinde tutuklu bulunan eski Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak'ın istifa ettiğini belirterek, yerine yedek üyenin geçmesi için dilekçelerinin işleme alınmasını istemişti.

Meclisin yazı işleri yetkilileri ise dilekçenin belediyeye verilmesi ve kararın İlçe Seçim Kurulu tarafından alınması gerektiğini belirtmişti.

Yaşanan bu gelişme üzerine CHP'li meclis üyeleri toplantıya katılmamıştı.

Toplantı yeter sayısının sağlanamaması üzerine meclisin 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da yeniden toplanacağı açıklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Adalar Belediye Başkanı CHP'li Ali Ercan Akpolat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 23 Haziran'da tutuklanmış, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma kapsamında Akpolat'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Akpolat'ın tutuklanmasının ardından Adalar Belediye Meclisi, 27 Haziran'da başkanvekilini belirlemek üzere toplanmış, CHP'nin adayı Medine Pamuk dördüncü turda 5 oy alarak başkanvekili seçilmişti.