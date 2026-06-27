Adalar Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

İstanbul'da Adalar Belediye Başkanvekili CHP 'li Medine Pamuk oldu.

Adalar Belediye Meclisi, belediye başkan vekilini belirlemek amacıyla olağanüstü gündemle Büyükada Şehit Murat Yüksel İlkokulu'nda toplandı.

Toplantıya CHP ve AK Parti meclis üyeleri katıldı.

CHP Grubu, belediye başkan vekilliği için meclis üyesi Medine Pamuk'u, AK Parti ise meclis üyesi Kemal Türkyılmaz'ı aday çıkardı.

Yapılan ilk tur oylamada Pamuk 5 oy alırken, Kemal Türkyılmaz 1 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı. İkinci tur oylamada ise Pamuk 5 oy alırken, Türkyılmaz 2 oy aldı. Üçüncü turda oylamada da aynı sonuçlar çıktı.

İlk 3 turda salt çoğunluk sağlanamazken, oylamada dördüncü tura geçildi. Dördüncü tur oylamada da Türkyılmaz 2 oy alırken, 5 oy alarak çoğunluğu sağlayan Medine Pamuk belediye başkan vekili seçildi.

NE OLMUŞTU?

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat tutuklanmıştı.

Ali Ercan Akpolat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, rüşvet karşılığı ruhsat verilmesi iddiasıyla suçlanıyor.

Savcılık bununla ilgili 40 eylem tespit edildiğini, paranın belediye yetkililerine elden teslim edildiğini ifade etmişti.

İçişleri Bakanlığı da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet" suçları nedeniyle haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklandığı hatırlatarak Akpolat'ın geçici bir tedbir olarak, İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirmişti.